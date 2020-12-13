«Дженоа» — «Ювентус»: где будет трансляция матча, во сколько начало
Сегодня, 13 декабря, состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч! Футбол 2.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей — поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
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