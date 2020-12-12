«МЮ» — «Манчестер Сити»: результат матча АПЛ 12 декабря и сыгравшие прогнозы букмекеров

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.



«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.79. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивался в 4.70. Поставить на ничью предлагали за 4.30: с 1000 рублей можно было выиграть 4300 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.35, «обе забьют — нет» за 2.30, точный счёт 0:0 оценивался коэффициентом 12.0.