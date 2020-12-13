«МЮ» — «Манчестер Сити»: результат матча 12.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.79. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивался в 4.70. Поставить на ничью предлагали за 4.30: с 1000 рублей можно было выиграть 4300 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.35, «обе забьют — нет» за 2.30, точный счёт 0:0 оценивался коэффициентом 12.0.
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