ЦСКА — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Урал».
Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.
«Все мы знаем об ужасном выступлении ЦСКА в Лиге Европы. Но в то же время на фоне «Зенита» мы видим разницу между командами из еврокубков и остальными. ЦСКА — один из лидеров. Да, проиграли в Загребе сейчас, но там отсутствовали некоторые лидеры. Влашич тот же. Думаю, было время у этих ребят отдохнуть.
При этом я бы отметил, что «Урал» очень плох против ЦСКА. Дома всё время проигрывает. В прошлом сезоне невероятный гол Бикфалви в Москве создал интригу. Сейчас заряженный ЦСКА постарается доказать всем, что он претендент на чемпионство. У «Урала», на мой взгляд, шансов против мотивированного ЦСКА нет.
Я думаю, что «Урал» даже не забьёт ЦСКА, так обычно и случается. Но хороший коэффициент на «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Этот вариант и посоветую».
- 13 декабря 2020
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