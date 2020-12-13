«Реал Сосьедад» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Эйбар» в 13-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.68.
«Тяжело команде Иманола Альгуасиля играть на два фронта. Надо было и в Лиге Европы свои задачи решать. Там спаслись в самом конце благодаря голу Виллиану Жозе в Неаполе. Все же «Реал Сосьедад» прошел дальше. И в чемпионате нужно.
В ближайшем туре «Сосьедаду» играть в дерби с «Эйбаром», который укрепил состав и в последнее время здорово выглядит. Команда Мендилибара 4 тура подряд не проигрывает. А у «Сосьедада» как раз силенки заканчиваются. В последних двух турах «Сосьедад» играл вничью — с «Вильярреалом» и «Алавесом». В Лиге Европы не могли обыграть «Риеку», спаслись еле-еле с «Наполи».
Сейчас должно произойти переключение. Акцент должен произойти на чемпионат Испании. Положение у команды неплохое. От того же «Вильярреала» 4 очка, а еще «Реал» и «Атлетико» играют между собой. Если выиграть сейчас, можно вернуть себе промежуточное лидерство.
В предыдущем сезоне «Сосьедад» выиграл 4:1, до этого было 1:1, 3:1 была победа. Обычно дома «Сосьедад» с «Эйбаром» играет здорово. И сейчас должно хватить ресурсов, чтобы выиграть. Беру чистую победу «Реал Сосьедада» за 1.68»,
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