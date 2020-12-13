«Реал» — «Атлетико»: как сыграли 12 декабря, какой счёт, кто забил в матче Примеры

Мадридский «Реал» принимал «Атлетико» в 12-м туре испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 15-й минуте. Тони Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Каземиро ударом головой отправил мяч в угол ворот. На 63-й минуте «Реал» удвоил преимущество. Даниэль Карвахаль оказался первым на подборе у чужой штрафной и пробил на силу — мяч попал в штангу, после чего рикошетом от спины Яна Облака залетел в ворота.



Эксперты считали фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.52. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2520. Успех «Атлетико» оценивался в 3.24, ничья — в 3.36.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.80, «обе забьют — нет» — за 1.95, а гол в первые 15 минут — за 3.60. Победа «Реала» всухую оценивалась в 4.70.

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