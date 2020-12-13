Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: кто победил, как закончился бой, какие прогнозы зашли

12 декабря в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.
Победу в этом бою одержал Джошуа нокаутом в девятом раунде, британец имел преимущество на протяжении всего поединка. Таким образом, ему удалось защитить пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO.
На счету британца 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение. Пулев в свою очередь потерпел второе поражение при 28 победах.
Эксперты не сомневались в победе Джошуа, ставки на него принимались с коэффициентом 1.12. С 1000 рублей можно было выиграть 1120 рублей. Победа Пулева шла за 8.00, ничья — за 28.0.
При этом букмекеры не ожидали, что бой получится затяжным. Тотал больше 7.5 раунда шёл за 2.36, тотал меньше 7.5 раунда — за 1.66.
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