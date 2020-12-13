«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Одна из самых интересных игр тура — матч на юге России, где «Краснодар» примет «Локомотив». И те и другие очень неудачно играют в РПЛ. В Лиге чемпионов «Локомотив» никуда не вышел, «Краснодар» вышел в евровесну.



В последних матчах — и с «Ренном», и с «Ротором», и с «Челси» — мы видим, что «Краснодар» в порядке и с возвращением всех своих лидеров смотрится весьма недурно. Неудивительно, что «Краснодар» подходит к этому матчу фаворитом.



Не очень понятна в «Локомотиве» история с сомнительными тестами на коронавирус у некоторых игроков, которые пропустили игру с «Баварией». Там фигурируют и Лисакович, и Крыховяк, и Мухин, и Куликов. Но есть молодые — Иосифов сыграл, Рыбчинский тот же есть. Но у «Локо» сложная ситуация — дисквалифицирован Мурило, а результат важен, и нужно даже где-то забывать о качестве игры.



В последних семи матчах этих команд из девяти доезжала ставка «2-3 гола в матче». Либо 1:1, самый любимый счёт между этими командами, либо 2:1 в ту или иную сторону. Не исключаю сейчас и 2:0. Исходя из математики, состояния команд и исторической статистики предположу, что и здесь «тотал 2-3 гола» в матче за 1.8 — неплохая ставка».