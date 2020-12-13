ЦСКА — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Урал».

Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 1.60, ЦСКА забьёт в каждом тайме за 2.18.

«В Лиге Европы ЦСКА выступил чудовищно, но это уже история. Главный акцент теперь у армейцев — на чемпионат. В ближайшем туре ЦСКА принимает «Урал». Стилистически соперник ЦСКА очень хорошо подходит, но пока что ЦСКА не может выиграть три матча подряд в РПЛ. Зато в первом круге ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге (2:0), хотя «армейцы» тогда остались в меньшинстве.



Если посмотреть на историю матчей между этими командами, то лишь в прошлом сезоне ЦСКА не обыграл дома «Урал» — была ничья 1:1, Марио Фернандес на последней минуте забил красивый гол.



Сейчас у ЦСКА ситуация предельно понятная — нужно держаться в пелотоне лидеров. И сейчас у ЦСКА должно произойти определённое переключение. Я так говорю про многие команды, которые неудачно выступили в еврокубках.



Но вернёмся у «Уралу». Это команда, которая играет сама и даёт играть соперникам. Для ЦСКА этот соперник стилистически удобен.



Определённые изменения по составу у ЦСКА произойдут по сравнению с игрой против Загреба. ЦСКА постарается агрессивно начать. Фактор гола в матче с «Уралом» имеет колоссальное значение — будет сделана ставка на быстрый гол. Влашич отдохнул, с новыми силёнками он окунётся в наш чемпионат.



«Гол ЦСКА в первом тайме» за 1.6 — хорошее предложение. Но, возможно, пропустив в первом тайме, во втором «Урал» будет раскрываться. Поэтому второй вариант — «ЦСКА забьёт в каждом тайме» за 2.18».