«Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 13.12.2020

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Йокерит».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.89.

«Казанцы абсолютно точно победят. Финны обыграли «Салават Юлаев» со счетом 3:0, но у них толком нет защитников. В атаке тоже всё по-разному: то получается реализовывать моменты, то как будто их подменяют и они совсем не играют.



Тогда как «барсы» действуют в основном от обороны, но не забывая и про атакующие комбинации. Забросят две-три шайбы — и успокаиваются, это их тактических ход на протяжении уже многих лет. Может, кто-то у них нарушит правила или что-то из задуманного не получится, но всё это не помешает им выиграть, скажем, с разницей в одну-две шайбочки.



Сухого счёта я не жду. Линия атаки «Йокерита» в порядке, там есть два неплохих атакующих звена, так что в казанские ворота шайбы полетят однозначно, но вот победить финны не смогут».