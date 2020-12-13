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«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Вильярреал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Бетис» Мануэля Пеллегрини сыграет против «Вильярреала» Уная Эмери. Тут своя подоплека. «Вильярреал» идет в тройке лидеров Примеры, а «Бетис» — в серединке (8-е место).

«Вильярреал» сейчас должен был играть матч Лиги Европы. Но из-за эпидемии коронавируса матч с «Карабахом» перенесли. Поэтому «Вильярреал» тоже отдохнул. «Бетис» одержал важную победу над «Осасуной» в Памплоне в последнем туре (2:0).

Если посмотреть на встречи между этими командами, то здесь напрашивается верх. За последние шесть матчей был только один (в прошлом сезоне), когда «Вильярреал» забил два, не пропустив. Пять матчей подряд команды друг другу забивали. И здесь есть все ресурсы, чтобы матч получился результативным. Отдать кому-то предпочтение я бы не решился. Жду минимум 3 мяча от матча. Практически не сомневаюсь в этом".

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