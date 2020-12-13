«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура чемпионата Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Леванте».

Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 1.93.

«Чудовищно играла «Барселона» в Лиге чемпионов. После 0:3 от «Ювентуса» «Барселона» занимает не первое место. Со второго она выходит в плей-офф. Вышли и вышли… Но в чемпионате у «Барсы» дела идут катастрофически плохо. Кумана критикуют все, кому не лень. Тем не менее он пока остается тренером «Барселоны».



«Барса» проиграла «Кадису» — 1:2. Сейчас дома — «Леванте». У «Леванте» был вирус ничейных результатов до последнего тура — 5 матчей подряд по 1:1. Но в последнем туре победили «Хетафе» — 3:0. Но там помогло быстрое удаление у соперника. С другой стороны, забить 3 мяча «Хетафе» — это серьезное достижение для «Леванте» (команды Пако Лопеса).



«Леванте» — хорошая команда с сильными исполнителями впереди. У «Барселоны» проблемы сзади. «Леванте» может этим воспользоваться. «Барсе» важен фактор первого гола. Если вспомнить матч с «Осасуной», там быстро забили — дальше по матчу проблем быть не должно. С «Кадисом» быстро не забили, пропустили и мучились.



После поражения от «Кадиса», 0:3 от «Ювентуса» Барсе» надо изыскивать внутренние резервы (хочешь — не хочешь). Надо выходить на «Леванте» — рвать и метать с самого начала.



Мой прогноз — «тотал первого тайма больше 1.5 мяча» за 1.93. Можно и рискнуть за 2.23 — «Барса» с форой (-1) в 1-м тайме».