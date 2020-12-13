«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура чемпионата Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Леванте».
Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 1.93.
«Чудовищно играла «Барселона» в Лиге чемпионов. После 0:3 от «Ювентуса» «Барселона» занимает не первое место. Со второго она выходит в плей-офф. Вышли и вышли… Но в чемпионате у «Барсы» дела идут катастрофически плохо. Кумана критикуют все, кому не лень. Тем не менее он пока остается тренером «Барселоны».
«Барса» проиграла «Кадису» — 1:2. Сейчас дома — «Леванте». У «Леванте» был вирус ничейных результатов до последнего тура — 5 матчей подряд по 1:1. Но в последнем туре победили «Хетафе» — 3:0. Но там помогло быстрое удаление у соперника. С другой стороны, забить 3 мяча «Хетафе» — это серьезное достижение для «Леванте» (команды Пако Лопеса).
«Леванте» — хорошая команда с сильными исполнителями впереди. У «Барселоны» проблемы сзади. «Леванте» может этим воспользоваться. «Барсе» важен фактор первого гола. Если вспомнить матч с «Осасуной», там быстро забили — дальше по матчу проблем быть не должно. С «Кадисом» быстро не забили, пропустили и мучились.
После поражения от «Кадиса», 0:3 от «Ювентуса» Барсе» надо изыскивать внутренние резервы (хочешь — не хочешь). Надо выходить на «Леванте» — рвать и метать с самого начала.
Мой прогноз — «тотал первого тайма больше 1.5 мяча» за 1.93. Можно и рискнуть за 2.23 — «Барса» с форой (-1) в 1-м тайме».
- 13 декабря 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20