«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 18-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Ростов».



Ставка: ничья за 3.38.

«Ахмат» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Команда из Грозного стартовала не очень уверенно, но со временем набрала обороты и выдала несколько классных поединков.



После победы над «Краснодаром» (2:0) хозяева смогли на выезде одолеть неуступчивый «Тамбов» (1:0), следом за чем разделили очки с «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0). В первой игре зимы «бело-зеленые» на выезде уступили «Сочи» (0:2), что привело команду на восьмую позицию.



«Ростов» опережает сегодняшнего противника на четыре балла. «Желто-синие» одержали девять побед и дважды сыграли вничью. После двух успешных дуэлей с «Рубином» (2:0) и «Динамо» (4:1) Ростов-на Дону на своем поле неожиданно уступил «Уфе» (0:1). Перед сегодняшним днем дончане расположились на шестой позиции, уступая «Динамо» из зоны Лиги Европы один балл.



У хозяев не сыграет Роши, у которого травмировано бедро. У гостей в лазарете Мамаев и Хасимото. Я считаю, что в этой игре многое будет зависеть от судейства.



По составу, по расстановке я склоняюсь к ничейному исходу, если не вмешаются внешние силы и не изменят исход встречи арбитры".