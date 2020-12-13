ЦСКА — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал», который состоится 13 декабря в Москве.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.06, «Урал» не забьёт за 1.87.



«Ситуация схожа со вчерашнем матчем в Санкт-Петербурге. Есть ли у армейцев силы и возможности, чтобы переломить серию неудач — вопрос, но добиваться положительного результата подопечные Ганчаренко, проведшего в Лиге Европы основательную ротацию, обязаны. Нужно реабилитироваться за провал в Европе и не отстать в чемпионской гонке. Думаю, ЦСКА соберётся с силами и уверенно заберёт три очка. Скорее всего, москвичи победят с разницей в пару голов. 2:0, например».