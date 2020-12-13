«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив», который состоится 13 декабря в Краснодаре.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.80, тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
«К очному противостоянию давешние участники Лиги чемпионов подходят с различным настроением и кадровыми возможностями. «Краснодар» воодушевлён выходом в плей-фф Лиги Европы, добыл гостевую ничью с «Челси», а большинство лидеров снова в строю. У «Локомотива» наблюдается обратная картина, к тому же отдыхали «железнодорожники» на день меньше. Думаю, легко подопечным Мурада Мусаева не будет, но три очка они всё же добудут. Скорее всего, победят с разницей в один мяч».
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