Фергюсон — Оливейра: результат боя UFC 256 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На турнире UFC 256 бразилец Чарльз Оливейра победил решением судей американца Тони Фергюсона.



В первом раунде Чарльз несколько раз точно попал в голову, совершил тейкдаун и вышел на болевой прием на левую руку, в течение нескольких секунд выгибая руку Фергюсону с большой амплитудой. Тони спас гонг.



В дебюте второго раунда Тони Фергюсон апкиком сделал сечку Оливейре, когда тот опирался коленом в канвас. Судьи зафиксировали нарушение, перерыв продлился меньше минуты. В позиционной борьбе до конца раунда бразилец имел преимущество.



В третьем раунде Оливейра выполнил бросок и занял позицию сверху. Чарльз закрыл треугольник на голове Тони, но Фергюсон сумел уйти. Все судьи отдали победу бразильцу со счётом 30:26.

Эксперты считали фаворитом американца, ставки на победу Фергюсона принимались за 1.61. Успех Оливейры шёл за 2.37: с 1000 рублей можно было выиграть 2370 рублей.

При этом букмекеры не ожидали, что бой получится затяжным. Тотал больше 2.5 раунда шёл за 2.36, а тотал меньше 2.5 раунда — за 1.65.