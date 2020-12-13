Фергюсон — Оливейра: результат боя UFC 256 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На турнире UFC 256 бразилец Чарльз Оливейра победил решением судей американца Тони Фергюсона.
В первом раунде Чарльз несколько раз точно попал в голову, совершил тейкдаун и вышел на болевой прием на левую руку, в течение нескольких секунд выгибая руку Фергюсону с большой амплитудой. Тони спас гонг.
В дебюте второго раунда Тони Фергюсон апкиком сделал сечку Оливейре, когда тот опирался коленом в канвас. Судьи зафиксировали нарушение, перерыв продлился меньше минуты. В позиционной борьбе до конца раунда бразилец имел преимущество.
В третьем раунде Оливейра выполнил бросок и занял позицию сверху. Чарльз закрыл треугольник на голове Тони, но Фергюсон сумел уйти. Все судьи отдали победу бразильцу со счётом 30:26.
Эксперты считали фаворитом американца, ставки на победу Фергюсона принимались за 1.61. Успех Оливейры шёл за 2.37: с 1000 рублей можно было выиграть 2370 рублей.
При этом букмекеры не ожидали, что бой получится затяжным. Тотал больше 2.5 раунда шёл за 2.36, а тотал меньше 2.5 раунда — за 1.65.
- 13 декабря 2020
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:28
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:56
-
07:52
-
07:49
-
07:45
-
07:30
-
07:22
-
07:13
-
05:15
-
04:00
-
01:00
- 12 декабря 2020
-
23:30
-
23:11
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:15
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:00