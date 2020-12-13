Фергюсон — Оливейра: кто победил на UFC 256, как закончился бой, какие прогнозы сыграли

На турнире UFC 256 бразилец Чарльз Оливейра победил решением судей американца Тони Фергюсона.
В первом раунде Чарльз несколько раз точно попал в голову, совершил тейкдаун и вышел на болевой приём на левую руку, выгибая в течение нескольких секунд руку Фергюсону с большой амплитудой. Тони спас гонг.
В дебюте второго раунда Тони Фергюсон апкиком сделал сечку Оливейре, когда тот опирался коленом в канвас. Судьи зафиксировали нарушение, перерыв продлился меньше минуты. В позиционной борьбе до конца раунда бразилец имел преимущество.
В третьем раунде Оливейра выполнил бросок и занял позицию сверху. Чарльз закрыл треугольник на голове Тони, но Фергюсон сумел уйти. Все судьи отдали победу бразильцу со счётом 30:26.
Эксперты считали фаворитом американца — ставки на победу Фергюсона принимались за 1.61. Успех Оливейры шёл за 2.37, и с 1000 рублей можно было выиграть 2370.
При этом букмекеры не ожидали, что бой получится затяжным. Тотал больше 2.5 раунда шёл за 2.36, тотал меньше 2.5 раунда — за 1.65.
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