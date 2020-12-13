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ЦСКА — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч 18-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч 18-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет за 3.25.

«Еврокубки наконец-то закончились. Для ЦСКА они закончились кошмарно — команда не одержала ни одной победы на групповом этапе, а в четверг без шансов проиграла в Загребе „Динамо“ — 1:3. И можно вспомнить слова Сергея Павлова о том, что некоторые в матче играли плохо, а остальные еще хуже. „Урал“ сейчас явно не айс. 1:5 поражение от „Зенита“, хотя я ожидал, что впервые в истории екатеринбуржцы навяжут борьбу „Зениту“.

Если мы посмотрим поглубже, то увидим, что ЦСКА сыграл вничью с „Химками“ 2:2. „Химки“ с „Уралом“ сейчас наравне и не сказать, что „армейцы“ способны выдавать хоть что-то даже с командами такого уровня.

Предлагаю рискнуть и поставить на то, что „Урал“ не проиграет. Мне кажется, что ЦСКА настолько расшатан, что может не выиграть и в ближайшем туре. У Виктора Гончаренко очень плохое положение. Скорее даже наоборот. Если уже понятно, что тренера не будет дальше, то незачем гнаться. Есть вторая часть, где все и решится».

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