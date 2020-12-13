ЦСКА — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч 18-го тура чемпионата России

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Урал».
Ставка: «Урал» не проиграет за 3.25.
«Еврокубки наконец-то закончились. Для ЦСКА они закончились кошмарно — команда не одержала ни одной победы на групповом этапе, а в четверг без шансов проиграла в Загребе „Динамо“ — 1:3. И можно вспомнить слова Сергея Павлова о том, что некоторые в матче играли плохо, а остальные еще хуже. „Урал“ сейчас явно не айс. 1:5 поражение от „Зенита“, хотя я ожидал, что впервые в истории екатеринбуржцы навяжут борьбу „Зениту“.
Если мы посмотрим поглубже, то увидим, что ЦСКА сыграл вничью с „Химками“ 2:2. „Химки“ с „Уралом“ сейчас наравне и не сказать, что „армейцы“ способны выдавать хоть что-то даже с командами такого уровня.
Предлагаю рискнуть и поставить на то, что „Урал“ не проиграет. Мне кажется, что ЦСКА настолько расшатан, что может не выиграть и в ближайшем туре. У Виктора Гончаренко очень плохое положение. Скорее даже наоборот. Если уже понятно, что тренера не будет дальше, то незачем гнаться. Есть вторая часть, где все и решится».
- 13 декабря 2020
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:10