«Барселона» — «Леванте»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Леванте».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

«Мне кажется, оба соперника должны были быть повыше. „Барселона“ — потому что классная команда. У „Леванте“ пока сезон не получается в соответствии с составом и амбициями. Здесь дело не в Эдгаре Севикяне. Конечно, история красивая, но не думаю, что стоит говорить об этом слишком серьезно. Надеюсь, что матч будет интересен не только потому, что там есть наш футболист.



„Барселона“ в последнее время кажется командой особенно уязвимой. У нее совсем не так, как в иные годы, выглядит Месси. Безусловно, это проблема и футбольная и не футбольная. Посчитайте, сколько ударов в створ Месси нанес в последних матчах. В одном матче с „Ювентусом“ было семь ударов по воротам, но ноль голов. Это очень серьезная проблема. Вы можете вспомнить матч, в котором Месси не забил, нанеся семь ударов? Это говорит о том, что он не в порядке.



Когда Месси не в порядке, страдает вся команда. Вокруг него слишком многое выстроено. Куман пытается перестраивать, но он не может отказаться от роли Месси. В испанской лиге ситуация для клуба такая, что нужно играть на победу в каждом матче. Соперники уходят слишком далеко. В матче с „Леванте“, прекрасно понимая все вышесказанное, „Барселона“ сумеет победить. Но беспроблемной, как мне кажется, эта игра не получится.



У „Барсы“ по-прежнему есть кадровые проблемы в обороне. Она три получила от „Ювентуса“ в Лиге чемпионов. А у „Леванте“ есть кем на эти проблемы давить. Мне кажется, что эту команду тоже не надо недооценивать. Она способна на большее, чем борьба за выживание. Предлагаю задуматься над вариантом обе команды забьют и тотал больше 2.5. Этот матч вполне может получиться результативным. Кстати, обе команды сейчас в режиме игры по три матча за неделю. Дальше будет больше ошибок и больше голов».