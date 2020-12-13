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Исмаилов или Штырков? Научись выигрывать на ставках в Академии «Чемпионата»

Исмаилов или Штырков? Научись выигрывать на ставках в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

Сегодня на турнире АСА 115 пройдёт бой между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. В Академии ты узнаешь, как определить ценность ставки, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей.

Преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
  • Александр Вишневский, футбольный журналист, профессиональный игрок;
  • Олег Клепиков, нейропсихолог;
  • Дмитрий Побединский, математик, создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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