«Краснодар» — «Локомотив»: результат матча 13.12.2020, как сыграли, какой счёт

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.



Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.



На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.



Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.01: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2010 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 4.30. Ставки на ничью принимались 3.60.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.14, «обе забьют — нет» — за 1.85, пенальти — за 2.45, а победа «Краснодара» всухую — за 3.60.