ЦСКА — «Урал»: результат матча РПЛ 13 декабря и сыгравшие прогнозы экспертов

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



На 12-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Илья Шкурин. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт на 31-й минуте. Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Сначала Погребняк отмахнулся от Магнуссона и получил первое предупреждение. После этого Павел замахнулся мячом на судью за его спиной. После подсказки коллег главный арбитр показал форварду вторую жёлтую карточку.



Никола Влашич вывел ЦСКА вперёд на 61-й минуте, реализовав пенальти. В концовке встречи Игорь Калинин сравнял счёт, забив ударом головой. На последних минутах за грубый фол был удалён Илья Шкурин.

Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.38. Успех «Урала» оценивался в 10.50. Ставки на ничью принимались за 5.50: с 1000 рублей можно было выиграть 5500 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.83, «обе забьют» — за 2.20, удаление — за 3.20, а пенальти — за 2.45. Результативная ничья шла за 8.50.