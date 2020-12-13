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Исмаилов — Штырков: результат боя 13 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Исмаилов — Штырков: результат боя 13 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.

Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ставки на победу Магомеда Исмаилова принимались с коэффициентом 1.15: с 1000 рублей можно было выиграть 1150 рублей. Успех Ивана Штыркова шёл за 5.00, ничья — за 20.0.

Поставить на тотал больше 2.5 раунда предлагалось за 1.90.

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