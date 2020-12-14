Магомед Исмаилов — Иван Штырков: кто победил, обзор боя АСА 115

13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.



Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.



Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.



Ставки на победу Магомеда Исмаилова принимались с коэффициентом 1.15: с 1000 рублей можно было выиграть 1150 рублей. Успех Ивана Штыркова шёл за 5.00, ничья — за 20.0.



Поставить на тотал больше 2.5 раунда предлагалось за 1.90.