Магомед Исмаилов — Иван Штырков: кто победил, обзор боя АСА 115
13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.
Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
Ставки на победу Магомеда Исмаилова принимались с коэффициентом 1.15: с 1000 рублей можно было выиграть 1150 рублей. Успех Ивана Штыркова шёл за 5.00, ничья — за 20.0.
Поставить на тотал больше 2.5 раунда предлагалось за 1.90.
Рекомендуем вам
- 14 декабря 2020
-
00:00
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
21:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам