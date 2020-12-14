«Сельта» — «Кадис»: прогноз и ставка на матч 13-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сельта» — «Кадис».

Ставка: «Кадис» забьёт за 1.75.

Бойкий новичок элитного дивизиона вовсю штурмует зону еврокубков. 18 очков в 12 поединках, шестое место. К середине декабря скопил солидную коллекцию скальпов — досталось «Реалу» (1:0) и «Барселоне» (2:1), отобрал очки у «Вильярреала» (0:0), а ещё выиграл в Бильбао (1:0).



Подопечные Альваро Серверы — предельно обученный и колючий коллектив, который прекрасно знает свои сильные и слабые стороны. Контроль мяча ему не нужен, зато с дисциплиной и характером здесь проблем нет. Здорово отлажены стандарты, хорошие контратаки. Плюс опытный Альваро Негредо, у которого три гола и три результативные передачи за 577 минут.



Даже удивительно, что букмекеры отдают «Сельте» столь весомое преимущество. Она, конечно, встрепенулась после смены тренера и начала подавать признаки жизни. Выиграла впервые с середины сентября, а потом повторила успех. Соперники оказались крепкими — 3:1 с «Гранадой» и 2:0 в Бильбао.



В то же время переоценивать результаты не стоит. В первом случае вплоть до 81-й минуты счёт оставался равным, хотя «кельты» имели преимущество. А с «Атлетиком» они слабо провели первый тайм, но после перерыва забили два гола с трёх моментов. На дистанции поддерживать такую реализацию сложно.



На наш взгляд, лобовая победа «Сельты» должна идти в районе двойки. Кратковременные всплески после смены тренера — явление привычное, а ведь соперник опасен. Кроме того, из-за дисквалификации выпал Джейсон Мурильо, который провёл 11 матчей в Ла Лиге от звонка до звонка.



Без основного центрального защитника будет тяжелее, потому мы бы отталкивались от аутсайдера. Аккуратная ставка — Ф2 с форой (+1) за 1.59. Варианты посмелее — классические Х2 за 2.15 и гол гостей за 1.75. «Кадис» много не забивает, но свой гол находит исправно. Хорошие стандарты и экспериментальная связка в центре обороны «кельтов» должны помочь гостям отличиться.