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«Сельта» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Сельта» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Кадис».

Ставка: победа «Сельты» за 1.81.

«Сельта» довольно уверенно стартовала в новом первенстве Примеры, но после трёх результативных матчей стартовый задор, а может и силы покинули команду. Только к концу ноября «небесные» смогли прервать серию без побед, переиграв по очереди «Гранаду» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

Перед сегодняшним матчем у «кельтов» 13 очков и 17-е место в турнирной таблице.

«Кадис» уверенно стартовал в новом для себе турнире, где не только освоился в лиге, но и после 12 матчей расположился на шестой позиции в турнирной таблице. Следом за серией из двух поражений «жёлтая субмарина» разошлась миром с «Эльче» (1:1) и переиграла «Барселону» (2:1).

Что примечательно, гости добились такого успеха, поразив ворота своих противников всего 11 раз, что меньше одного мяча за дуэль.

Ещё две недели назад хозяев практически похоронили, но победа в этой игре может поднять коллектив на невиданные высоты.

Я предлагаю сделать ставку на мою родную команду в надежде, что игроки поймут, какой шанс им даёт судьба», — сказал Мостовой.

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«Сельта» добыла две победы и покинула зону вылета, но говорить о выздоровлении пока рано.
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