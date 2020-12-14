«Сельта» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Кадис».



Ставка: победа «Сельты» за 1.81.



«Сельта» довольно уверенно стартовала в новом первенстве Примеры, но после трёх результативных матчей стартовый задор, а может и силы покинули команду. Только к концу ноября «небесные» смогли прервать серию без побед, переиграв по очереди «Гранаду» (3:1) и «Атлетик» (2:0).



Перед сегодняшним матчем у «кельтов» 13 очков и 17-е место в турнирной таблице.



«Кадис» уверенно стартовал в новом для себе турнире, где не только освоился в лиге, но и после 12 матчей расположился на шестой позиции в турнирной таблице. Следом за серией из двух поражений «жёлтая субмарина» разошлась миром с «Эльче» (1:1) и переиграла «Барселону» (2:1).



Что примечательно, гости добились такого успеха, поразив ворота своих противников всего 11 раз, что меньше одного мяча за дуэль.



Ещё две недели назад хозяев практически похоронили, но победа в этой игре может поднять коллектив на невиданные высоты.



Я предлагаю сделать ставку на мою родную команду в надежде, что игроки поймут, какой шанс им даёт судьба», — сказал Мостовой.

«Сельта» — «Кадис». Прогноз: страшный сон «Реала» и «Барселоны» огорчит экс-клуб Смолова «Сельта» добыла две победы и покинула зону вылета, но говорить о выздоровлении пока рано.