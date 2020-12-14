«Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.88.



«Довольно тяжело командам будет играть два матча за два дня между собой, такую ситуацию можно сравнить с играми плей-офф. Номинальным хозяином матча является «Йокерит», но матч пройдёт в Казани, так что это плюс для «Ак Барса».



Казанцы сейчас в хорошей форме, показывают качественную игру, и их класса и состава хватит для того, чтобы обыграть «Йокерит» и во втором матче. У казанцев обойма игроков большая, и, возможно, Казань будет свежее.



«Йокерит» — это более атакующая команда, а «Ак Барс» больше внимания уделяет обороне. Даже такая команда, как «Йокерит», смогла забросить только одну шайбу. Думаю, и в предстоящей игре «Ак Барс» также пропустит не более одной шайбы и в итоге одержит победу с разницей в одну-две шайбы», — сказал Вуйтек.

«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: самый удивительный гостевой матч Квартальнова в сезоне КХЛ Команды сыграют во второй раз за два дня. Снова в Казани, но формально хозяевами будут финны.