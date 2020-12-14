«Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ 14 декабря

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс».



Ставка: ТБ 5 шайб за 1.93.



«Команды между собой будут проводить в Казани второй матч за два дня, причём номинальным хозяином окажется «Йокерит». Причудливое расписание связано с тем, что финский клуб находился на карантине во время чемпионата и теперь вынужден играть перенесённые встречи. Спаренные матчи для КХЛ — большая редкость, поэтому заранее предусмотреть какие-то закономерности непросто. Понятно, что хоккеисты ждут небольшого отдыха, который получат во время паузы на московский этап Евротура. Вряд ли они собираются умирать на льду. Принципиального турнирного значения эта игра не имеет.



В ситуации, когда у команд накопилась усталость и впереди маячат выходные, сохранить концентрацию на протяжении всего матча и действовать идеально строго будет сложно. Предыдущая игра завершилась победой казанцев (4:1). До этого ещё четыре раза подряд соперники в очных встречах забрасывали как минимум пять шайб на двоих. Ожидаю всплеска результативности. Мой выбор — тотал матча больше 5 за 1.93», — сказал Зислис.

«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: самый удивительный гостевой матч Квартальнова в сезоне КХЛ Команды сыграют во второй раз за два дня. Снова в Казани, но формально хозяевами будут финны.