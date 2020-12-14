С Youtube могут убрать рекламу азартных игр
Корпорация Google запустит в сервисах Youtube и Google Ads функцию, с помощью которой пользователи смогут ограничить рекламу азартных игр и алкогольной продукции.
«Ряд наших пользователей сообщали нам, что они хотели бы ограничить некоторые категории рекламы. Поэтому мы запускаем функцию, которая позволит пользователям настроить ограничения по рекламе спиртных напитков и азартных игр на Youtube и Google Ads», — говорится в сообщении компании.
Google планирует внедрять новую функцию постепенно. Первыми её смогут опробовать пользователи на территории США, в 2021 году элемент должен заработать по всему миру. При этом стоит отметить, что в странах, где законодательно запрещена подобная реклама, этот элемент внедрять не будут.
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