С Youtube могут убрать рекламу азартных игр

Корпорация Google запустит в сервисах Youtube и Google Ads функцию, с помощью которой пользователи смогут ограничить рекламу азартных игр и алкогольной продукции.



«Ряд наших пользователей сообщали нам, что они хотели бы ограничить некоторые категории рекламы. Поэтому мы запускаем функцию, которая позволит пользователям настроить ограничения по рекламе спиртных напитков и азартных игр на Youtube и Google Ads», — говорится в сообщении компании.



Google планирует внедрять новую функцию постепенно. Первыми её смогут опробовать пользователи на территории США, в 2021 году элемент должен заработать по всему миру. При этом стоит отметить, что в странах, где законодательно запрещена подобная реклама, этот элемент внедрять не будут.