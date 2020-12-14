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Эксперты назвали вероятность матча Россия — Украина на Евро-2020

Эксперты назвали вероятность матча Россия — Украина на Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

По политическим причинам российские и украинские клубы и сборные разводят в еврокубковых турнирах и отборочных кампаниях сборных команд. Однако они могут встретиться на Евро-2020, причём уже начиная со стадии 1/8 финала.

Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли матч Россия — Украина на чемпионате Европы. Поставить на то, что мы увидим такую встречу, можно с коэффициентом 10.00. Эксперты практически не сомневаются, что острого противостояния не случится, поставить на такое развитие событий можно за 1.02.

На групповом этапе Евро-2020 Россия сыграет в квартете B вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная Украины попала в группу С, её соперники — команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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