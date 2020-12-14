Риелтор из Якутска проиграла на ставках более 1 млн рублей клиента

В Якутске риелтор обманула клиента и проиграла на ставках её деньги. У женщины были проблемы с деньгами, когда к ней обратилась знакомая с просьбой о помощи в поиске и покупке квартиры.



Риелтор предложила ей для покупки квартиру и составила фиктивный договор купли-продажи, получив от женщины более 1 млн рублей. Эти деньги не принесли счастья мошеннице, как показало следствие, почти всю сумму она проиграла на ставках. Вину женщина признала и даже возместила часть ущерба до приговора.



Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. При этом суд учёл смягчающие обстоятельства: частичное возмещение ущерба, состояние здоровья, наличие маленького ребенка и положительные характеристики.