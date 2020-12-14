Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Риелтор из Якутска проиграла на ставках более 1 млн рублей клиента

Риелтор из Якутска проиграла на ставках более 1 млн рублей клиента
Ставки / Прогнозы 0

В Якутске риелтор обманула клиента и проиграла на ставках её деньги. У женщины были проблемы с деньгами, когда к ней обратилась знакомая с просьбой о помощи в поиске и покупке квартиры.

Риелтор предложила ей для покупки квартиру и составила фиктивный договор купли-продажи, получив от женщины более 1 млн рублей. Эти деньги не принесли счастья мошеннице, как показало следствие, почти всю сумму она проиграла на ставках. Вину женщина признала и даже возместила часть ущерба до приговора.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. При этом суд учёл смягчающие обстоятельства: частичное возмещение ущерба, состояние здоровья, наличие маленького ребенка и положительные характеристики.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020