Риелтор из Якутска проиграла на ставках более 1 млн рублей клиента

В Якутске риелтор обманула клиента и проиграла на ставках её деньги. У женщины были проблемы с деньгами, когда к ней обратилась знакомая с просьбой о помощи в поиске и покупке квартиры.
Риелтор предложила ей для покупки квартиру и составила фиктивный договор купли-продажи, получив от женщины более 1 млн рублей. Эти деньги не принесли счастья мошеннице, как показало следствие, почти всю сумму она проиграла на ставках. Вину женщина признала и даже возместила часть ущерба до приговора.
Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. При этом суд учёл смягчающие обстоятельства: частичное возмещение ущерба, состояние здоровья, наличие маленького ребенка и положительные характеристики.
- 14 декабря 2020
-
16:25
-
16:18
-
16:00
-
15:00
-
14:57
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:12
-
05:44
-
00:00
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
21:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45