Дарина Денисова: закон о едином регуляторе идёт вразрез с политикой государства

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании единого регулятора букмекерской индустрии. По убеждению президента СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарины Денисовой, этот документ – набор популистских фраз, способный в одночасье разрушить выстроенную систему цивилизованного букмекерства в стране.



«Документ – сырой и очень болезненный для легального букмекерства. Авторы законопроекта пошли вразрез с мнением президента страны, который убеждён, что необходимо уменьшать административное давление на бизнес, а не создавать новые структуры по контролю над ним. У государственных контролирующих органов нет совершенно никаких претензий по эффективности работы СРО. Контроль государства над букмекерством в России сейчас всеобъемлющий и эффективный. Но депутатам-авторам законопроекта всё это, видимо, неинтересно», — отметила эксперт.



В законопроекте предусматривается создание Единого центра учёта переводов ставок (ЕЦУП), являющегося кредитной организацией. Согласно закону «О банках и банковской деятельности», основной целью кредитной организации является извлечение прибыли. Таким образом, при осуществлении предусмотренного законом функционала ЕЦУП будет также взимать комиссию от оборота организатора азартных игр. При этом механизм рыночного регулирования комиссии будет отсутствовать ввиду монопольного положения ЕЦУП на рынке, предусмотренного законопроектом.



«На текущий же момент регулирование комиссии за услуги центров учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов осуществляется рыночным путем за счет существования двух ЦУПИС. Упраздняя текущие нормы, законопроект о едином регуляторе создаёт правовое поле для существования монополии коммерческой организации на рынке», — считает Дарина Денисова.



Для поступающих в ЕЦУП как в коммерческую организацию комиссий законопроектом не предусмотрено расходование на нужды спорта – то есть сама предложенная конструкция не способствует достижению поставленных целей дополнительного финансирования профессионального и массового спорта. Единый регулятор наделяется правом осуществлять приносящую доход деятельность, направленную на достижение его целей. Одной из целей заявлено увеличение финансирования отрасли физической культуры и спорта. Однако законопроектом предусмотрено, что компания-регулятор перечисляет субъектам профессионального спорта только целевые отчисления, удержанные у организаторов азартных игр.



«Положений о порядке направления дохода компании на увеличение финансирования спортивной отрасли документ не содержит. Из этого следует, что доход Единого регулятора будет оставаться в самой компании и к финансированию физической культуры и спорта не имеет отношения. Следовательно законопроект совершенно не отвечает поставленной цели привлечения дополнительного финансирования российского спорта», — убеждена президент СРО БК.



По её словам, введение нового монопольного регулирования приведёт к радикальному уменьшению или вовсе исчезновению значительных источников финансирования российского спорта, которые в том числе сопутствовали увеличению объёма ставок для самих БК, а следовательно и размеров целевых отчислений. Всё это в совокупности может привести к существенному сокращению доходов российского спорта без очевидных преимуществ для государства при введении данной модели по сравнению с текущим регулированием.



«При создании данного законопроекта никто из специалистов индустрии букмекерства не привлекался его авторами к консультациям. Это просто неприемлемо. Как результат – документ-полуфабрикат, которым возмущено всё бизнес-сообщество», — подчеркнула Дарина Денисова.



Свои отрицательные отзывы на законопроект уже подали и многие министерства и ведомства — в частности Минфин, Минспорта, Минюст, ФНС. Но это не помешало депутатам в первом чтении проголосовать за данную редакцию. Такое поведение парламентариев вызывает массу вопросов.



«Как обронил господин Станкевич, следующий этап – госмонополия. Так может, авторам законопроекта, что убивают отрасль, совсем не стоит скрывать своих желаний и сразу заявить об этом, чтобы все легальные БК ушли с российского рынка и спорт перестал полностью получать целевые отчисления от букмекеров?» — заявила Дарина Денисова.

«Государство должно контролировать денежные потоки». Депутат — о новых законах для БК Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Станкевич рассказал о проекте, устанавливающем новые правила целевых отчислений для букмекеров.