Эксперты назвали фаворита РПЛ после 18-го тура

В РПЛ завершился 18-й тур. После него в таблице вперёд вырвался «Зенит», у него 38 очков. У «Спартака» в активе 35 очков, у ЦСКА 34. Далее идут «Ростов» (32), «Динамо» (30), «Сочи» (30) и «Локомотив» (28). Эксперты назвали фаворита всего сезона.



По мнению букмекеров, главный претендент на победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – «Зенит». Поставить на титул команды Сергея Семака можно за 1.45. Пари на 1000 рублей принесёт 1450 рублей при удачном исходе.



Ниже эксперты оценили шансы ЦСКА и «Спартака». Коэффициент на победы этих команд — 7.00. Среди претендентов также называют «Ростов» (30.00), «Локомотив» (50.00), «Динамо» (50.00) и «Краснодар» (50.00).



В 19-м туре, который пройдёт 16-18 декабря, сыграют лидеры — «Спартак» и «Зенит». ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом», «Локомотив» отправится в гости к «Химкам», а «Динамо» — к «Сочи». «Краснодар» дома примет «Уфу».