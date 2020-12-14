Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

Сегодня, 14 декабря, в Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. К сожалению, российские клубы не попали в число 16 лучших клубов Европы. Эксперты назвали фаворита после жеребьёвки…



По оценке аналитиков, главный претендент на победу — действующий победитель турнира мюнхенская «Бавария», поставить на её победу можно с коэффициентом 3.60. В 1/8 финала баварцы сыграют с римским «Лацио» (коэффициент 130.00).



Чуть ниже букмекеры оценили шансы на триумф «Манчестер Сити» (4.80) и «Ливерпуля» (6.70). Команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (100.00), а подопечным Юргена Клоппа в соперники достался «РБ Лейпциг» (27.00).



За 12.00 можно поставить на чемпионство «ПСЖ» или «Ювентуса». Парижане сыграют с «Барселоной» (17.00), а итальянский клуб — с «Порту» (110.00). За 14.00 можно сделать ставку на мадридский «Реал», которому в соперники досталась «Аталанта» (45.00).



За 17.00 можно поставить на «Челси» и «Атлетико», которые сыграют между собой. Коэффициент 17.00 предлагают и на дортмундскую «Боруссию». Немецкий клуб сыграет с «Севильей» (40.00).



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.