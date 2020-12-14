Эксперты назвали шансы «Краснодара» пройти «Динамо» Загреб в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, в Швейцарии прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодару» в соперники досталось загребское «Динамо». Букмекеры оценили шансы команды Мурада Мусаева пройти в 1/8 финала.



Поставить на победу «Краснодара» по итогам двух матчей можно с коэффициентом 1.66. Это примерно 57% вероятности. Шансы «Динамо» пройти в следующий раунд аналитики оценили коэффициентом 2.22 (43%).



«Краснодар» как не сеянная при жеребьёвке команда проведёт первую встречу дома. Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе. «Динамо» на групповом этапе играло в одном квартете с ЦСКА. В Москве команды сыграли вничью 0:0, а в Загребе хорваты победили со счётом 3:1.