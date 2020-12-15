«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 15.12.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.

Букмекеры справедливо считают «Челси» фаворитом предстоящего поединка. Всё же синие в последнее время довольно редко пропускают и достаточно забивают. А вот у «Вулверхэмптона» проблемы наблюдаются как с атакой, так и с обороной.



«Волки» в 12 матчах смогли отличиться всего 11 раз, по меркам АПЛ показатель скромный. На данный момент меньше забили только четыре команды, две из которых занимают последнее и предпоследнее места в таблице. Основной нападающий Рауль Хименес получил страшную травму, это большой удар по созидательной способности.



Априори крепкая оборона Нуну Эшпириту Санту тоже стала частенько сбоить. Команда португальского специалиста пропускает уже пять туров подряд, а всего на этом отрезке вытащила из сетки восемь мячей. Вариативной атаке лондонцев это только на руку.



Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.19. «Вулверхэмптон» сейчас не впечатляет, особенно в атаке, да и «Челси» несколько сбавил обороты. Но статистика личных встреч на стороне синих, за 12 предыдущих матчей с «волками» они проиграли только два раза, а выиграли – девять.