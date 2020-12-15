«Вулверхэмптон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.75.
«Вулверхэмптон» принимает на своём стадионе 15 декабря «Челси». Последние очные игры оставались за столичным коллективом.
«Волки» проиграли два последних поединка, так и не забив в этих противостояниях. Тяжелее всего было с доминирующем «Ливерпулем» (0:4). До очков с «Астон Виллой» (0:1) не хватило совсем немного. В итоге клуб оказался на промежуточной 13-й строчке с 17 баллами.
По моему мнению, подняться выше у хозяев поля сегодня не получится, пусть и таблица невероятно плотная. Они не имеют звёздного состава, в межсезонье ушли ещё и несколько лидеров. С большой долей вероятности, сегодня в очередной раз не получится отличиться.
«Аристократы» расположились крайне высоко в турнирной таблице, правда, любая неудача быстро их спустит вниз. Справедливости ради, лидирующий клуб всего в трёх баллах. В Лиге чемпионов получилось без проблем занять первую строчку в квартете и попасть в плей-офф.
На мой взгляд, шансов у приезжего коллектива гораздо больше. Гости демонстрируют классный футбол в текущем первенстве и борются за распределение еврокубковых путевок», — сказал Павлюченко.
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