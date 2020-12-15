«Динамо» Р – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.86.



«Так уж повелось в «Торпедо» со времён чуть ли не Дмитрия Богинова, что изгнанный из команды наставник потом долго и упоённо пихает горьковчанам-нижегородцам со своими новыми командами. Пихал торпедовцам Валерий Шапошников с «Ладой», пихал Варнаков-старший с «Ак Барсом», ой как пихал, но «Ак Барсу» сам бог велел пихать «Торпедо». Юрзинов-младший пихал с «Салаватом», а Кари Ялонен – с пражским «Львом». Петерису Скудре не удалось напихать «Торпедо» с «Трактором», потому что его самого в Челябинске сожрали так быстро, что он даже мяукнуть по-латышски не успел. Зато теперь есть прекрасная возможность напихать с рижским «Динамо», хоть и является у нас «Динамо» слабейшим клубом КХЛ, то есть лежит на льду вниз лицом.



Отчего так происходило и происходит из десятилетия в десятилетие, понять одновременно и просто, и сложно. С одной стороны, каждый из вышеупомянутых наставников работал в «Торпедо» не один месяц и все слабые места команды изучил и знал. С другой стороны, подчас ведь проходит немало времени, в «Торпедо» успевают смениться и тренеры, и президенты, и игроки, то есть уже вроде бы всё новое, а огребают нижегородцы совсем по-старому.



Именно по этой причине на выездной матч «Торпедо» против своего бывшего наставника, отработавшего в Нижнем Новгороде пять лет, я не поставлю и ржавую полушку. На второй, который пройдёт в Нижнем через пару недель, будем, как говорится, посмотреть, но пока увольте.



Потому что рижане хоть раком, хоть боком, хоть верхом на палочке, но даже в своём нынешнем невменяемом состоянии всё равно нижегородцев обыграют. И скорее всего даже в основное время», — сказал Лебедев.