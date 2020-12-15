«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич».



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет всухую за 1.65.



«Подозреваю, что Славен Билич пожертвует этой игрой, чтобы в лучшем состоянии подойти к дерби в выходные против «Астон Виллы». Когда в течение восьми дней приходится проводить три игры, логично, что все в сильнейшем составе не проведёшь, ну а те два матча, в которых легче что-то зацепить, – игры против «Ньюкасла» и «Виллы».



«Сити» вообще не напрягался в игре против «Ман Юнайтед». У игроков была уверенность, что класса для победы хватит. Но его хватило только на 2-3 хороших момента, а вот чтобы их реализовать, не хватило должного настроя.



Единственный для Гвардиолы плюс – шестая подряд игра на ноль. Для команды, испытывавшей немаленькие проблемы в обороне в начале сезона, это, конечно, достижение. 68 миллионов, выложенных за Рубена Диаса, себя, без сомнения, оправдывают.



«Ман Сити» также вряд ли будет здесь рвать и метать. Всё-таки в субботу предстоит куда более сложный матч с «Саутгемптоном». Так что, скорее всего, хозяева здесь просто выполнят свою работу. Вполне возможно, всё будет уже решено к перерыву, а второй тайм превратится в формальность», — сказал Петросьян.

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз: щедрый Гвардиола пощадит Билича и Ивановича Лишь в одном из последних 12 матчей с участием «горожан» забивалось больше трёх голов.