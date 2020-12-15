«Реал» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетик».
Ставка: победа «Реала» минимум в 2 мяча за 2.49.
«Мадридский «Реал» дважды проиграл на стадии группового этапа Лиги чемпионов донецкому «Шахтёру», но после последнего тура, в котором одолел гладбахскую «Боруссию», сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет против итальянской «Аталанты».
В чемпионате Примеры Мадрид в шаге от первой позиции. «Галактикос» добыли семь побед и два раза сыграли вничью, что принесло 23 очка. Два последних поединка чемпион выиграл, одолев по очереди «Севилью» (1:0) и «Атлетико» (2:0).
«Атлетик» переживает не лучшие времена, но тем не менее пока входит в тройку команд Примеры, которые ни разу не вылетали из высшей лиги Испании. Перед сегодняшним матчем в активе басков четыре победы и два мирных исхода, что соответствует 12-й позиции.
Уже три игры подряд красно-белые не знают побед и в последней игре разделили очки с «Валенсией» (2:2). Лично я считаю, что шансов у гостей сегодня мало. Баски способны забить мяч в ворота «сливочных», но вряд ли зайдёт дальше этого.
«Реал» — это «Реал», и моя ставка будет на уверенную победу хозяев, которые превосходят «львов» по всем позициям», — сказал Мостовой.
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