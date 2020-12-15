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«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на встречу 13-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на встречу 13-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Челси».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.83.

«Две осечки подряд «пенсионеры» себе вряд ли могут позволить. Не только «Челси», но и «Вулверхэмптон» в прошлые выходные сыграл неудачно.

У «волков» поражение дома от «Астон Виллы». Перед этим ещё было очень крупное поражение от «Ливерпуля». Надо говорить о том, что «Вулверхэмптон» сейчас находится не в очень хорошем состоянии. Команда вроде бы ещё недавно претендовала на еврокубки, но в пяти последних турах у неё только одна победа.

«Челси» совсем недавно играл так, что все заговорили, что команда Фрэнка Лэмпарда должна претендовать на чемпионство. Но в субботу случилось очень резонансное и обидное поражение от «Эвертона». График у команды тяжелейший. Хватит ли ей сил, чтобы играть уверенно и успешно, – большой вопрос.

В последних матчах на поле «Вулверхэмптона» у хозяев две победы. Три раза сильнее был «Челси». Вничью команды практически не играют. Эти встречи, как правило, получались верховыми. Но я думаю, что если спроецировать эту на игру на то, что мы видели в матче с «Эвертоном», то большого количество моментов и голов зрители не увидят. «Челси» выглядит утомлённо. «Вулверхэмптон» играет дома. Поэтому я бы взял ТМ (2.5)», — сказал Казаков.

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