«Динамо» Р — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют рижское «Динамо» и «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.15.
«Матч пройдёт во вторник в Риге. Вроде бы пауза на Евротур, но лига сдвинула туда игры, потому что рижское «Динамо» болело коронавирусом и ряд матчей был перенесён.
Кстати, по этой же причине могли не быть вызваны в сборную России на Кубок Первого канала горячий форвард «Торпедо» Дамир Жафяров или сильный вратарь Алексей Мельничук. Реально они будут заняты другой работой, нужно доделать дела в КХЛ.
Рижское «Динамо» — худший клуб лиги (15 очков), и тут говорить особо не о чем. Иногда бывают проблески, как победа над СКА в Питере (4:3 бул). Но если посмотреть на восемь последних матчей, то у латышей как раз лишь одна победа и есть.
«Торпедо» — это горячая лошадка, седьмое место на Востоке (38 очков). Семь побед в 10 последних матчах. Правда, недавняя встреча в Череповце с «Северсталью» не особо вдохновляет (0:3). Но матч в Риге – тот момент, когда можно исправляться за какие-то осечки и набирать очки. Например, по потерянным очкам «Торпедо» отстаёт лишь на три шага от идущего пятым «Салавата Юлаева».
Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Торпедо» одержит победу в основное время. Замечу ещё, что последний раз эти команды между собой играли 28 декабря 2019 года. «Торпедо» победило в Нижнем Новгороде (5:2). А в прошлом сезоне рижане выступали на порядок сильнее, чем сейчас», — сказал Лысенков.
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