«Вулверхэмптон» – «Челси»: ставка Артура Петросьяна на игру 13-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.60.



«Волки» проиграли вторую игру кряду, при этом не забив ни одного мяча. Да и не сказать, что они сделали достаточно, чтобы забить. Без травмированного Хименеса разрушилась вся структура игры в нападении, Траоре по-прежнему не зажигает, как раньше, 40-миллионный Фабио Силва ещё слишком сырой для АПЛ, ну а Педру Нету то есть, а то его нету.



«Челси», проведя лучший, на мой взгляд, матч в сезоне, переиграв «Лидс» 3:1, затем сыграл вничью с «Краснодаром», хоть и полуторным составом, и в общем-то заслуженно был переигран «Эвертоном». В этом сезоне вообще многое сложно объяснить, и вот эта игра из этой серии. Два матча с игры не забивает уже «Челси» — возможно, дело тут просто в усталости.



Не удивлюсь, если Нуну Санту, который к тому же остался без дисквалифицированного Жоау Моутинью, вернётся к схеме в три центральных защитника, пожалуй, в предстоящей игре единственная возможность зацепиться за очки — это закрыть всё, что можно и нельзя.



В общем, наверняка «Челси» будет ближе к победе, и при этом вряд ли мы увидим много забитых мячей. Тренды по крайней мере говорят об этом», — сказал Петросьян.

«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард бросится в погоню за Моуринью и Клоппом в АПЛ «Волки» пропускают уже пять туров подряд, а забивают с серьёзным скрипом.