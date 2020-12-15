«Реал» — «Атлетик»: прогноз Никиты Ковальчука на игру Примеры

Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Атлетик».
Ставка: гол «Реала» до 30-й минуты за 2.25.
«Сложно сказать, это проблема «Реала» в играх со слабыми соперниками или проблема куда глубже и это просто нестабильная команда. Потому что «Реал» отлично играет с сыгранными и сильными командами, с соперниками, которые давят и создают проблемы. И очень плохо играет с оппонентами, которые действуют вторым номером. Это показала Лига чемпионов и вообще всё, что происходит в последнее время.
Безусловно, «Атлетик» будет играть вторым номером, прекрасно понимая, что у мадридского «Реала» есть проблема с созданием моментов, с позиционной атакой, которая не контратака, а постепенная, позиционная.
Думаю, что «Реал» будет использовать проверенную тактику — давайте забьём первыми и заставим уже соперника атаковать, а сами перейдём на контратакующий футбол. Я абсолютно уверен, что так и будет, поэтому моя ставочка — гол «Реала» до 35-й минуты, а дальше уже контратаки. Плохо это или хорошо — не важно, главное, что это работает», — сказал Ковальчук.
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