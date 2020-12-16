«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало матча, где будет трансляция

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех москвичей оценён букмекерами 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.45.



Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.74, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.55, гол Джордана Ларссона — за 3.55.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».