«Зенит» — «Спартак»: видеотрансляция матча РПЛ, статистика, прогнозы и ставки

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех москвичей оценён букмекерами 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.74, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.55, гол Джордана Ларссона — за 3.55.
- 16 декабря 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
08:03
-
08:00
-
07:30
- 15 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30