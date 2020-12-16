«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.00.

Трудно понять, как «Аталанта» сыграет на фоне сомнительной атмосферы в раздевалке после конфликта тренера с двумя важными игроками. Ведь ситуация в турнирной таблице не шибко приятная — всего 17 очков и восьмое место, до зоны Лиги чемпионов уже шесть баллов. Пусть и при игре в запасе. Исправлять ситуацию нужно быстрее, а без того же Гомеса с действующим чемпионом будет сложно.



«Ювентус» потихоньку нагоняет лидеров. Добыли две победы подряд в Серии А — непростые, но заслуженные. Сперва дожали «Торино» в дерби (2:1), затем разобрались с «Дженоа» (3:1). Криштиану Роналду уже догнал Златана Ибрагимовича в гонке бомбардиров, всё больше радует Уэстон Маккенни, наконец-то забил Пауло Дибала.



Туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов: четвёртое место, 23 очка. От «Наполи» отстают только по дополнительным показателям, до «Интера» один балл, до «Милана» — четыре. Календарь в ближайшее время окажется одинаковым для всех, ведь еврокубки ушли на паузу. Самое время для рывка.



Линия букмекеров выглядит логично. Подопечные Андреа Пирло стабильнее, имеют несомненное преимущество по уровню исполнителей, да ещё и будут играть в родных стенах. Состав близок к оптимальному, отсутствует только Джорджо Кьеллини. В то же время пропускает «Ювентус» на внутренней арене исправно.



Кроме того, в трёх предыдущих очных встречах доезжала ставка «туринцы не проиграют + обе забьют». Сейчас на неё дают отличный коэффициент 2.00. Альтернатива — классический тотал больше 2.5 мяча за 1.74. Этот вариант заходил в четырёх предыдущих матчах с участием «Ювентуса».