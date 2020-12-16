«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 19-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Зенит» не проиграет + обе забьют за 2.03.

Матч первого круга, проходивший в Москве, завершился боевой ничьей (1:1). Тогда соперники на пару возглавляли первенство и смотрелись примерно сопоставимо, результат оказался вполне закономерен. Однако с тех пор прошло восемь туров и расклады несколько поменялись.



Подопечные Сергея Семака успели провалиться в Лиге чемпионов, заняв последнее место в далеко не самой сильной группе с единственным набранным очком. Зато в родной РПЛ уровень конкуренции гораздо ниже. Тут вышли на чистое первое место: 38 очков, отрыв от ближайшего преследователя составляет три очка. Следовательно даже ничьей хватит для сохранения лидерства до второй части первенства.

«Зенит» справедливо подходит к заключительному поединку 2020 года в ранге фаворита. Петербуржцы одержали восемь побед за девять домашних матчей, забив 30 голов за это время. Так что с такой игрой, как в прошедшем туре, команде Доменико Тедеско будет сложно рассчитывать на успех. К тому же красно-белые не побеждали в Санкт-Петербурге аж с 2012 года.



Однако дать бой москвичи могут. Дело в том, что оборона действующего чемпиона страны нередко сбоит даже дома. Не пропускал он в текущем сезоне на своём поле только от «Уфы», которая на тот момент смотрелась совсем жутко. А атака «Спартака» остаётся одной из самых серьёзных в чемпионате России даже без травмированного Александра Соболева.



Мы бы проверили ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 2.03. Красно-белые сейчас не блещут, но у них 10 голов в пяти последних турах. Сине-бело-голубые отличились за то же время 13 раз, только вот на своём поле пропускали даже от «Тамбова» с «Уралом». Вырисовывается что-то в духе 2:1 или 1:1.