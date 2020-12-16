«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч 13-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.15.

Действующий чемпион вроде бы преодолел пик травм и дождался возвращения нескольких важных исполнителей, однако тут же пошёл новый виток. В минувшем туре повреждение получил Жоэль Матип, которого заменили в перерыве. И выпал мощно стартовавший Диогу Жота, он пропустит как минимум 1,5 месяца.



В воскресенье красные едва спаслись от «Фулхэма» (1:1). Мячом владели безраздельно, а вот с моментами было похуже. «Дачники» открыли счёт в середине первого тайма и в дальнейшем создали достаточно, при доле везения могли забирать три очка. Но в концовке получили с пенальти от Мохамеда Салаха.



Тем удивительнее, что букмекеры настолько не верят в лондонцев. Разумеется, на своём поле «Ливерпуль» фаворит практически всегда. И всё же перекос в котировках кажется чрезмерным: на лобовую победу хозяев дают заметно меньше двойки, хотя «шпоры» за последний 21 матч уступили лишь однажды. В гостях «Антверпену» (0:1), где вышли вторым составом.



Экспериментальный центр обороны у мерсисайдцев никуда не делся. Похоже, на этот раз пару составят Фабиньо и Хендерсон, а это номинальные полузащитники. Связка Кейна и Сона своё дело знает, создавать пространство и реализовывать его удаётся выше всяких похвал. Так что Клоппа ждут проблемы.



На фоне плотнейшего календаря несколько наивно ждать яркого и интенсивного футбола с высочайшей результативностью. Показать свою лучшую игру соперникам будет трудно, а главное — ничья вполне устроит обе стороны, поскольку позволит сохранить место наверху турнирной таблицы.



В общем, если к середине второго тайма счёт будет равным, мы вполне можем увидеть повторение ноябрьской битвы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ. От этого и оттолкнёмся. Ставка для любителей рисковать — лобовая ничья за 4.05, хотя Х2 за 2.15 тоже смотрится здорово. Больше того — линия позволяет взять Ф2 (+1) за нестыдный коэффициент 1.69.



Также стоит рассмотреть ИТБ 1 гола «Тоттенхэма» за 1.94. Красные многое позволяли даже «Фулхэму», а выходить с номинальными хавбеками в центре обороны против Кейна и Сона по умолчанию опасно. Моуринью отдаст мяч и не будет претендовать на территорию, но свой гол наверняка найдёт. Ждём тут чего-то в духе 1:1.