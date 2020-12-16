«Реал» — «Атлетик»: результат матча 15.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Атлетиком». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Гости остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Рауля Гарсии. «Реал» открыл счёт под занавес первого тайма после точного удара Тони Крооса. Спустя 7 минут после перерыва «Атлетик» сравнял счёт. Гол в свой актив записал Андер Капа. На 74-й минуте Карим Бензема вновь вывел «Реал» вперёд. Уже в компенсированное время французский форвард оформил дубль, поставив точку в матче.
Сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.49: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1490 рублей. Успех «Атлетика» оценивался в 6.80, ничья — в 4.55.
На «обе забьют» давали 1.94, на тотал больше 2.5 мяча — 1.83. Гол Карима Бензема оценивался коэффициентом 2.30.
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